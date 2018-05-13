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В Костромской области строят дороги по нанотехнологиям

Вчера, 19:35

Необычный и современный метод решения проблем по ремонту дорог нашли специалисты в Судиславле. Особенность технологичности работ обусловлена координатами местоположения города, который внедрил уникальную технологию в реальность.

В Сети появились снимки необычного покрытия для автопути. Сообщается, что в городе Судиславле Костромской области появились дороги, построенные по нанотехнологиям. Однако после публикации подтверждающих новость снимков в социальных сетях посмеялись над процессом укладки и готовым результатом деревоукладчиков.

На снимке видно, что дорогу покрыли срубом древесины. Патент на разработку смогут начинать оформлять представители местного деревообрабатывающего завода.

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