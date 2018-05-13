В Керчи готовятся открыть движение транспорта по путепроводу к Крымскому мосту

Сегодня, 16:18

Первые автомобили планируется запустить здесь уже сегодня, 13 мая. Старт состоится в 18:00.

В Керчи осуществляется последний этап подготовки к открытию движения по путепроводу через автоподход к Крымскому мосту. Соответствующую информацию сегодня днём сообщили прессе в республиканском Госкомитете дорожного хозяйства. Машины здесь запустят вечером 13 мая в 18:00.

Данное мероприятие проходит в рамках подготовки запуска рабочего движения по автоподходу к переправе. Он должен состояться уже до конца текущего месяца. Те временем специалисты продолжают тестировать поверхность на различных участках моста. В конце апреля, как известно, была завершена укладка асфальтобетона на автодорожной части. Переход через Керченский пролив будет включать в себя железнодорожный и автомобильный мосты длиною в 19 км.

Ранее мы писали, что Крымский мост испытали КамАЗами. Тесты прошли в рамках подготовки «технического паспорта» объекта недвижимости.