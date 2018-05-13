Крымский мост испытали КамАЗами

Сегодня, 13:28

Восемь гружённых автомобилей протестировали дорожное покрытие. Задачей было разогнаться и остановиться в нужном месте. Так мостостроители протестировали конструкцию и её надёжность.

Чтобы движение по Крымскому мосту запустилось, специальная комиссия начала подготавливать «технический паспорт» объекта. Чтобы движение было безопасным, на арках, опорах и ограждении установили некие датчики. Они мониторят состояние, а затем предают информацию специалистам из Центра управления проездом. Диспетчеры и сотрудники ведомства должны будут наблюдать за дорожным трафиком. Если появится пробка или же авария, то будут применять один из заготовленных сценариев.

Роман Новиков, который работает главой ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора, заявил, что первый шаг – отправить на место эвакуатор с дорожным мастером и патрульного мастера. Их задачами будет обеспечить эвакуацию за 40 минут. Под самим же мостом планируют разместить пограничные катера.

По самому мосту установят специальные щиты с информацией и 60 дорожных знаков, также будут сделаны некие ориентиры. Вся дорожная часть объекта уже заасфальтирована.

Раньше собирались запустить автомобильное движение по Крымскому мосту уже в середине мая. Точная дата пока не указывается. Первыми по объекту проедутся обычные легковые автомобили, а также пассажирские автобусы. Сейчас же его тестируют при помощи КамАЗов.