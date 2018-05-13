Албин: Станцию метро «Новокрестовская» откроют в Петербурге уже сегодня

Сегодня, 09:53

В первый тестовый день работы новая станция будет работать с 10:00 и до 19:00. Кроме того, ожидается открытие и станции «Беговая», которая произойдёт в скором времени.

По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, вместе с новой станцией метрополитена «Новокрестовская» будут открывать и временный пешеходный переход. Случится это уже сегодня, 13 мая, в 10:00.

Однако, спустя несколько дней, в Петербурге откроют ещё одну новую станцию «Беговая». Как добавил вице-губернатор, специалисты сейчас занимаются проведением на ней пуско-наладочных работ.

Игорь Албин отмечает, что эти новые станции и пешеходный мост жители Петербурга могут считать подарком, который им решил сделать губернатор Полтавченко вместе со своим правительством. Об этом указывается в сообщении вице-губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что подарок был сделан ко Дню города.