Эксперт: В Приморье трудно оформить полис ОСАГО

Сегодня, 09:19

Александр Ивашкин, председатель «Лиги финансовых институтов», рассказал о непонятной ситуации на приморском рынке ОСАГО. Оно становится убыточным для компаний по страхованию.

Дефицит полисов в Приморье случился из-за того, что выплаты страховок превышают сборы. Также ОСАГО в Приморье трудно оформить, потому что за последнее время компания «Росгосстрах» перестала совершать покупку автогражданской страховки. На ситуацию в крае повлиял и выход с рынка страховой компании "ДальАкфеса".

Эксперт сообщает, что динамика роста ОСАГО в Приморье была самой высокой, 35-40% по сравнению с другими регионами страны. А убыточность варьировалась от 15 до 23%. С этого следует, что прибыль страховщика была около 57%. Изменения произошли, когда доходы приморцев начали снижаться, бизнес закрывался, а рабочие места сокращались. Жители начали переезжать в другие места, потому что выжить в Приморье было трудно.

Страховые компании называют еще одну причину снижения прибыли – автоюристы, которые специально подставляют машины под удар, чтобы получить выплаты.

Также Ивашкин заявляет, что система ОСАГО сбилась еще в 2005 году, когда страховщики захотели получать сверхдоходы от разницы между сборами и выплатами.

Эксперт советует автомобилистам быть внимательнее на дорогах, так как количество подстав повысилось. Водители специально становятся «потерпевшими» и отсуживают у страховиков максимальные суммы денег.