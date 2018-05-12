В столице могут появиться новые пассажирские маршруты по Москве-реке

Вчера, 19:23

По Москве-реке могут появиться новые пассажирские маршруты. Об этом, в субботу, сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра заместитель мэра Москвы.

12 мая в Москве состоялся первый речной фестиваль. По Москве-реке тянулись теплоходы, яхты, специальные суда и даже «дом на воде». Самым ярким моментом стало выступление спасателей МЧС, которые показали свою технику, украсив реку фонтанами.

На официальной части торжества выступил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, поздравив жителей с неформальным открытием навигации в столице. В своей речи он заявил, что планируется рассмотреть возвращение ряда речных маршрутов, которые ранее действовали в Москве, а также создания новых. С этой целью у Высшей школы экономики стоит следующая задача – проанализировать внутренние речные перевозки по столице. Также, было отмечено Максим Лискутов заявил, что правительство Москвы реализует данный проект в ближайшей перспективе, если в этом есть экономическая целесообразность и подчеркнул, что это потребует определенных этапов рассмотрения.