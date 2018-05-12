В метро Москвы стартовала система онлайн-информирования пассажиров

Сегодня, 11:40

Теперь в поездах для граждан будут транслировать сведения об изменениях в маршрутах общественного транспорта. Почти 1,5 тысячи вагонов уже имеют больше 5 тысяч экранов.

К сентябрю месяцу 1896 вагонов, курсирующих в столичном метро, получат 8720 экранов. В зависимости от модели состава между дверным проемом и окном установят HD-экраны по четыре или восемь штук с диагональю 21,5 и 15,6 дюймов соответственно. Поезда будут ездить по всем линиям, кроме Филевской, так как там проводится реконструкция.

Отмечается, что на экраны намерены выводить информацию об изменениях в работе транспорта. Если произойдет внештатное ЧП, то сведения выведут на ярко желтом фоне. Помимо того, пассажиры смогут оценить справочные данные прямо в вагоне метро. Система выведет информацию по линиям, в планах у властей публиковать индивидуальные сведения для граждан в отдельных поездах.