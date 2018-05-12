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Второй самолёт МС-21 произвёл первый полёт

Сегодня, 09:56

Воздушное судно отправилось из аэродрома, расположенного на территории Иркутского авиационного завода. Информация поступила 12 мая в рамках пресс-релиза Минпромторга России.

Это стало первым полётом второго образца МС-21.

"Полёт второго судна стало значимым событием, которое поспособствует своевременному проведению летних сертифицированных испытаний", - отмечает замминистра промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В данном случае стоит отметить, что в рамках полёта заключена проверка самолёта с целью опробовать на устойчивость и управляемость, работоспособность бортового оснащения. Длительность полёта достигла 1 часа 7 минут, он прошёл на высоте 3 тысячи метров на скорости 40 км/ч.

Как позже сообщил Мантуров, на Иркутском заводе строят ещё три опытных машины. Первый воздушный лайнер МС-21-300 следует программе летних испытаний на территории аэродрома ЛИИ имени Громова.

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Фёдор Романюк
Сегодня, 10:45

Это что за тихоход?!

Гость Сергей
Сегодня, 11:01

"Длительность полёта достигла 1 часа 7 минут, он прошёл на высоте 3 тысячи метров на скорости 40 км/ч."

На скорости 40 км/ч, самолёт может только рулить по "земле". Внимательнее будьте...

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