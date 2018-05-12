Второй самолёт МС-21 произвёл первый полёт

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Воздушное судно отправилось из аэродрома, расположенного на территории Иркутского авиационного завода. Информация поступила 12 мая в рамках пресс-релиза Минпромторга России.

Это стало первым полётом второго образца МС-21.

"Полёт второго судна стало значимым событием, которое поспособствует своевременному проведению летних сертифицированных испытаний", - отмечает замминистра промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В данном случае стоит отметить, что в рамках полёта заключена проверка самолёта с целью опробовать на устойчивость и управляемость, работоспособность бортового оснащения. Длительность полёта достигла 1 часа 7 минут, он прошёл на высоте 3 тысячи метров на скорости 40 км/ч.

Как позже сообщил Мантуров, на Иркутском заводе строят ещё три опытных машины. Первый воздушный лайнер МС-21-300 следует программе летних испытаний на территории аэродрома ЛИИ имени Громова.