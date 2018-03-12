В Нижнем Новгороде подорожала самая дешевая маршрутка

Сегодня, 09:36

В Нижнем Новгороде подорожала стоимость проезда на «самой дешевой» маршрутке. Как сообщается, маршрут Т-71, который ранее стоил 15 рублей, теперь обходится в 20.

Компания-перевозчик, которой принадлежит этот маршрут, пока не сообщала причины своего решения. Стоит отметить, что все остальные нижегородские перевозчики подняли тарификацию на своих маршрутах еще летом прошлого года.

Заметим, что остальные автоперевозчики, подняв стоимость проезда в своих маршрутках, установили планку в 28 рублей. Поэтому, несмотря на повышение цен, маршрут Т-71 по-прежнему остается самым дешевым маршрутным такси в Нижнем Новгороде.