В Хабаровске 250 автомобилей выстроили портрет Путина‍

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Автолюбители из Хабаровска выстроились в портрет Владимира Путина. Участниками флэшмоба на парковке возле арены «Ерофей» 11 марта стали 250 автомобилей.

Организаторы акции изначально планировали задействовать 600 машин, однако большая часть автомобилистов в последний момент отказалась. Из-за того, что автомобилей было всего 250, участники смогли сформировать только половину портрета Путина, но он оказался достаточно реалистичным.

Организаторы флэшмоба остались довольны. Они рассказали, что выстроить 250 машин в портрет президента РФ Владимира Путина было нелегко. Трудности возникали с созданием контура, однако автомобилистам удалось справиться и создать шедевр из авто.