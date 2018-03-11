Центр пассажирских перевозок появится в Волгограде на время ЧМ-2018

Вчера, 22:31

На время проведения ЧМ-2018 в Волгограде планируют создать центр управления перевозками пассажиров. Возглавлять центр должен Анатолий Васильев, который является председателем комитета транспорта.

В общий состав Центра войдут 22 специалиста, которые будут координировать работу пассажирского транспорта. Также им необходимо будет спрогнозировать и предотвратить любые внештатные ситуации, такие как ДТП.

Напомним, что в Волгограде состоится всего четыре матча ЧМ-2018. Они будут проходить на стадионе «Волгоград Арена» в июне месяце.