Омская мэрия объявила конкурс для перевозчиков на три маршрута

Вчера, 21:03

В мэрии Омска ищут новых перевозчиков на три маршрута муниципального направления. В настоящее время чиновники объявили официальный конкурс среди всех транспортников.

Омские жители получат новые маршруты городского транспорта, которые смогут обеспечить доставку в разные регионы города. В настоящее время власти города объявили специальный конкурс среди перевозчиков, который покажет наличие действительно нужных транспортников. Три городских маршрута под номерами 411, 275 уже ранее были введены в транспортную линию, а третий 18-тый является новым. Именно с его помощью пассажиры смогут проехать с Левого берега в район Московки.

Конкурса проходит с 5 марта по 15 апреля. Именно в этот срок желающие перевозчики должны предоставить все документы и показать наличие выполнения условий программы отбора. Омские чиновники рассмотрят все заявки и вынесут вердикт по выбору с 18 по 23 апреля. Срок сотрудничества транспортника 5 лет.