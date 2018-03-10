В Воронеже скоро подорожает проезд

Вчера, 21:31

Общественная организация "Город и транспорт" считает, что уже в скором времени в Воронеже подорожает проезд. По версии экспертов, это случится уже в июле или октябре 2018 года.

На сегодняшний день в Воронеже стоимость проезда является самой низкой в ЦФО и составляет 17 рублей. При этом городской транспорт находится по-настоящему в "убогом" состоянии. По предварительной версии, стоимость услуг вырастет на 6-7 рублей и составит 23-24 рубля соответственно. В организации уверенны, что это единственная мера, которая способна решить проблему общественного транспорта в Воронеже.

Напомним, что последний раз цену на проезд в столице Черноземье поднимали летом 2017 года. Тогда она выросла на 2 рубля. Официального подтверждения информации нет, однако ряд перевозчиков уже направил соответствующий запрос в городскую администрацию на рассмотрение.