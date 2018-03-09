В Москве с 12-го марта изменятся остановки нескольких маршрутов

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Начиная с 12 марта в Москве изменятся места остановок некоторых маршрутов. В частности, изменения коснутся автобуса №553, №550 и №497. Информация об этом сообщается пресс-службой ГУП «МосгортрансНИИпроект».

В полученной информации указывается, что, начиная с 12 марта, маршрутка №553 во время движения к метро «Тёплый Стан» будет останавливаться на «Улице Академика Варги,2». Кроме этого, для большей безопасности москвичей и гостей столицы РФ остановку «Переделкино Ближнее», на которой останавливаются автобусы №550 и №497, перенесут в ТиНАО, чтобы она была дальше от дороги.

Кроме этого, с 12 марта «Переделкино Ближнее» теперь будет находится у многоэтажки 15к1 на улице Корнея Чуковского. Новое её название – «Микрорайон Переделкино Ближнее», с неё начнут ездить автобус №550 и №497. С этой локации можно люди смогут доехать до станции метрополитена «Проспект Вернадского», «Саларьево» и до платформы «Переделкино».

Все данные о изменении пути курирования автобусов ведомство решило разместить на остановочных пунктах по пути маршрутов.