В Петрозаводске «позитив»-водитель помог ребёнку перейти дорогу

Сегодня, 17:55

В Петрозаводске вчера, 8 марта, произошла необычная дорожная ситуация. Там водитель легкового автомобиля остановился посередине дороги, чтобы помочь ребёнку, который боялся, перейти дорогую Запись с видеорегистратора попала в интернет.

Информацию о случае сообщили пользователи социальных сетей. В посте было сказано, что ребёнок стоял на обочине и боялся перейти дорогу, по которой ехал бесконечный поток автомобилей. Никто не останавливался и не пропускал мальчика. Сделал это «позитив»-водитель, как его прозвали пользователи социальных сетей.

Мужчина остановился прямо на дороге и перевёл ребёнка через неё. Затем он сел в свою машину и просто уехал.

Стоит отметить, что поблизости пешеходных переходов просто не было. Поэтому мальчик был вынужден перебегать через дорогу. Последний был со школьным рюкзаком, поэтому можно предположить, что пересекать автодорогу в неположенном месте ему приходится каждый день.