Заржавел первый ростовский электроавтобус

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Для проверки в Ростов был направлен первый электроавтобус. На данный момент появилась информация о том, что он заржавел.

На дорогах Ростова-на-Дону колесит первый электроавтобус, который был направлен в город для проведения испытаний в режиме городского использования. Пассажиры, которые ездят на данном виде транспорта, поделились снимками, где показаны огрехи автобуса. В сети появилось фото салона транспортного средства со следами ярко выраженной ржавчины.

Напомним, что первый электроавтобус выехал на городские улицы только 5 марта текущего года, а доставлен он был из Волгоградской области. Для использования в Ростове его предоставило предприятие «Волгобас», руководство которого хочет проверить свойства транспортного средства.

Пока данный автобус курсирует по центру города. Ранее администрация Ростова сообщала о покупке электробуса марки КамАЗ, стоимость которого составила 37 миллионов рублей. Он пока еще не выехал на городские маршруты. Таким образом, городские власти хотят заменить и усовершенствовать пассажирский транспорт в областном центре.