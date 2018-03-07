VistaNews.ru


В Нижнем Новгороде запретили движение в районе Кисилева на 2 месяца

Вчера, 22:55

В Нижнем Новгороде ограничат передвижение транспортных средств в районе площади Киселева, Автозаводской район. Транспортная развязка будет закрыта на 2 месяца, до 7 мая 2018 года.  

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Нижнего Новгорода ввел запрет на передвижение транспортных средств в местах пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября. Ограничение движения вводится на 2 месяца, с 10 марта по 7 мая текущего года.

Ограничение вводится в связи с началом стройки кольцевой развязки в районе пл. Кисилева. Это один из этапов реконструкции дорожного движения на проспекте Молодежный. Напомним, в Нижнем Новгороде скоро будет проходить Чемпионата мира по футболу 2018.

ЦОДД города сообщает, что на время запрета движения в районе пл. Кисилева объезд будет возможен по близлежащим улицам, и призывает водителей внимательно следовать указаниям дорожных знаков.

Со схемой проезда можно ознакомиться здесь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.