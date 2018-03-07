В Нижнем Новгороде запретили движение в районе Кисилева на 2 месяца

Вчера, 22:55

В Нижнем Новгороде ограничат передвижение транспортных средств в районе площади Киселева, Автозаводской район. Транспортная развязка будет закрыта на 2 месяца, до 7 мая 2018 года.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Нижнего Новгорода ввел запрет на передвижение транспортных средств в местах пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября. Ограничение движения вводится на 2 месяца, с 10 марта по 7 мая текущего года.

Ограничение вводится в связи с началом стройки кольцевой развязки в районе пл. Кисилева. Это один из этапов реконструкции дорожного движения на проспекте Молодежный. Напомним, в Нижнем Новгороде скоро будет проходить Чемпионата мира по футболу 2018.

ЦОДД города сообщает, что на время запрета движения в районе пл. Кисилева объезд будет возможен по близлежащим улицам, и призывает водителей внимательно следовать указаниям дорожных знаков.

Со схемой проезда можно ознакомиться здесь.