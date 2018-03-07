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В Ростове у БСМП образовалась очередь из скорых

Сегодня, 17:42

Из-за резкого потепления в городе Ростов-на-Дону увеличилось количество пострадавших. Почти все пациенты БСМП поскользнулись и упали. В результате, возле нее образовалась очередь из машин скорой помощи.

Врачи скорых работают очень быстро, словно отлаженный механизм, а вот доктора БСМП не могут справиться с большим потоком пострадавших. В результате, возле больницы образовалась целая очередь машин скорой помощи, которые ждут своего времени на прием.

Одна из сотрудниц больницы сообщила, что у врачей аврал и их рабочий день продлили до 8 вечера.

Оттепель в Ростове принесла жителям много проблем. Машины ездят со включенными аварийками, люди еле передвигаются, но это не спасает от множества аварий и травм. Из-за льда на дорогах Ростов превратился в сплошную пробку.


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