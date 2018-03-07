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В предпраздничный день Екатеринбург встал в 7-бальные пробки

Сегодня, 15:17

Екатеринбург в преддверии праздничного дня встал в огромных пробках. Сообщается, что уже днем, несмотря на то, что сегодня еще рабочий день, на дорогах Екатеринбурга пробки в 7 баллов.

Стоит отметить, что в городе довольно малое количество дорожно-транспортных происшествий, хоть дороги и забиты «под завязку». Видимо, накануне «женского праздника» мужчины Екатеринбурга дружно отправились за подарками для своих любимых женщин.

Однако, несмотря на спешку многих участниках дорожного движения, большая часть автомобилей просто «простаивает» в дорожных пробках.


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