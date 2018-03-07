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После президентских выборов повысят утильсбор на автомобили

Сегодня, 13:55

В России согласованы сроки повышения утилизационного сбора на автомобили. Постановление об индексации будет подписано после президентских выборов, не позже конца марта.

Как сообщают в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, в текущем году сумма утилизационного сбора будет повышена в среднем на 16%. При этом, после детальной консультации с ведущими экономистами, было согласовано разделение транспортных средств по нескольким категориям и видам. В числе приоритетных критериев оценки стоит экологическая составляющая. Особенно тщательным будет подход к транспортным средствам, бывшим в употреблении.

Особое внимание в Минпромторге обратили на тот факт, что для покупателей цены на автомобили отечественного производства не повысятся в связи с индексацией утилизационного сбора. После подписания в конце марта правительственного постановления будут озвучены категории транспортных средств с нулевой индексацией.


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