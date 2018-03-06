В Ростове зафиксированы 10-бальные автомобильные пробки

Вчера, 22:30

В Ростове автолюбители столкнулись с массовыми пробками на дорогах 6 марта. Транспортный коллапс начал появляться еще в дневное время, но уже вечером обстановка стала критической.

Ростовские автолюбители столкнулись с проблемой пробок на дорогах Ростова 6 марта. В дневное время уже состояние проездов было ограничено, но самый большой апогей коллапса достиг в вечернее время. Из-за затрудненного движения транспорта по дорогам города произошло несколько аварий. В эпицентре ДТП оказались такие улицы: Нансена, Ларина, три дорожных конфликта произошли на пересечении на кольце на площади Гагарина, а два - на Большой Садовой.

В разных частях Ростова отмечались огромные заторы, особенно в местах, где произошли аварии. Водителей постоянно информировали в Сети ресурсы о состоянии автомобильных проездов.