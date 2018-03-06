Для метро Москвы создают самые уродливые поезда

Вчера, 21:37

Новый железнодорожный состав с названием «Иволга» запустят на наземной линии метро в Москве в 2018 году. Он станет одним из самых уродливых поездов в истории.

Успешный предприниматель Илья Варламов не удержался от комментариев после продемонстрированного макета поезда надземного метро в Москве. Он также присоединился к мнениям коллег и назвал «Иволгу» наиболее ужасным представителем ЖД транспорта. Бизнесмен подчеркнул, что, глядя на новый уродливый поезд, совершенно пропадает интерес к поездке. Варламов подчеркнул, что дизайнеры просто поиздевались над своим творением, создавая макет рисунка оформления «Иволги».

Форма вагонов в сочетании с удивительным рисунком и колоритным фоном ассоциирует поезд метро с настоящим противным на ощупь слизнем, от которого проще отвернуться, чем взять в руки. Посмотрев на такое метро, сразу многие захотят приобрести автомобиль и навсегда забыть о существовании «Иволги».