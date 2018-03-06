Москвичей предупредили об огромных пробках в канун 8 Марта

Вчера, 19:55

В Яндексе сообщают, что 8 марта в Москве ожидается заторможенное движение на дорогах. Москвичей ждут большие пробки.

В сообщении говорится, что каждый год 8 марта на дорогах образовываются огромные заторы. Уже сейчас ситуация заметно ухудшилась, что уже могли ощутить жители столицы. На данный момент на дорогах Москвы зафиксированы пробки на 2 балла выше обычных, завтра они станут еще больше, особенно ближе к вечеру.

Ранее поступила информация о том, что Путин обещал выделить 11 трлн рублей на улучшение дорог страны. Президент считает, что развитие транспорта является одной из главных причин роста экономики РФ.