VistaNews.ru


Москвичей предупредили об огромных пробках в канун 8 Марта

Вчера, 19:55

В Яндексе сообщают, что 8 марта в Москве ожидается заторможенное движение на дорогах. Москвичей ждут большие пробки.

В сообщении говорится, что каждый год 8 марта на дорогах образовываются огромные заторы. Уже сейчас ситуация заметно ухудшилась, что уже могли ощутить жители столицы. На данный момент на дорогах Москвы зафиксированы пробки на 2 балла выше обычных, завтра они станут еще больше, особенно ближе к вечеру.

Ранее поступила информация о том, что Путин обещал выделить 11 трлн рублей на улучшение дорог страны. Президент считает, что развитие транспорта является одной из главных причин роста экономики РФ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.