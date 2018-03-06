В Ростов прибыли две новые электрички повышенной комфортабельности

Сегодня, 14:37

В Ростов привезли два новых электропоезда. Как сообщается, новые электрички класса ЭПЗД войдут в эксплуатации сразу по завершении проверки.

Как заявили представители «Ростов Транспорт», две новых электрички повышенной комфортабельности уже находятся в ростовском депо. Стоит отметить, что в вагонах данных электричек будет работать Wi-Fi. Также вагоны оборудованы современной системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, что способствует еще большему комфорту.

Помимо этого, в каждом вагоне установлены биотуалеты, места для инвалидов и специальные подъемники для «погрузки-выгрузки».

Отметим также, что в ближайшее время данные электрички планируют ввести в эксплуатацию, а к концу текущего календарного года руководство «Ростов Транспорт» планирует закупить еще 16 поездов подобного класса.