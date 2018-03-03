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В Москве водителей просят 4 марта воздержаться от поездок по городу

Вчера, 23:45

Водителей попросили отказаться от поездок по Москве в воскресенье, 4 марта. Причиной тому сложные погодные условия.

Завтра на столичных проезжих частях проезд может быть ухудшен по причине гололеда, метели и снегопада. В связи с этим местные чиновники призвали автомобилистов по мере возможности не передвигаться по городу на личном автомобильном транспорте. Тем, кому крайне необходимо отправиться по личным делам, власти посоветовали воспользоваться метрополитеном или автобусами.

Также сообщается, что столичные муниципальные службы, работающие в транспортной сфере, готовы к работе в условиях плохой погоды. Они сделают все возможное для перемещения по Белокаменной с удобством и комфортом. Водителей в случае необходимости просят соблюдать технику безопасности на дорогах.


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