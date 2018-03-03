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Украина не примет фуры из России из-за непогоды

Сегодня, 14:56

Украинская таможня Белгорода не примет фуры из России по причине непогоды, которая обострилась 3 марта.

Сейчас на границе стоит очередь из 200 фур. Даже те 40 грузовиков, которые получили разрешение на въезд, не могут выехать из пункта пропуска. Украинская сторона таможни снизила скорость приема транспортных средств по причине метели, а также скользких дорог на территории Украины. За последние сутки через пункт пропуска «Нехотеевка» проехали более 1500 транспортных средств.

В то же время автомобильные пункты «Шебекино» и «Грайворон» работают исправно.


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