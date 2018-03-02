Медведев подписал документ на утверждение маршрута новой Уральской ЖД

Вчера, 20:24

Кабмин России с Медведевым во главе официально утвердил маршрут следования новой Уральской железной магистрали. Благодаря этой ветке Челябинская и Свердловская область получат транспортное общее совмещение.

На официальном правительственном портале 2 мая появилось известие о том, что глава Кабмина России Дмитрий Медведев официально подписал документ об утверждении нового маршрута Уральской скоростной ЖД с направлением Челябинск-Екатеринбург. Пассажирские поезда, которые проследуют по новому направлению дороги, будут охватывать такие государственные округи, как Белоярский, Сысертский, Арамильский, а также Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский регионы Челябинской области.

Согласно документу, первые поезда пройдут по Уральской высокоскоростной магистрали в 2030 году. Запуск этого нового маршрута сможет соединить Свердловскую и Челябинскую области. Это облегчит жизнь жителям регионов. В правительстве этот проект проходит под отдельным госконтролем.