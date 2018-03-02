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Путин наградил строителей ЖД в обход Украины орденами и медалями

Вчера, 19:34

Владимир Путин подписал указ о награждении медалями сотрудников, которые принимали участие на строительстве автомагистрали в обход Украины. Трасса получила направление «Журавка-Миллерово».

 Согласно информации, которая была размещена 2 марта на правительственном портале, глава России Владимир Путин подписал указ о выдаче наград в виде ордена почета и медалей тем железнодорожникам, которые принимали участие на строительстве магистрали в обход Украины. Самую большую награду от Путина – орден Почета – получит Анатолий Володько, начальник ЮВЖД. Именно этот человек сделал очень многое, чтобы дать новую жизнь трассе.

Кроме него, медалями награждены машинисты, помощники, непосредственные строители. Железнодорожную магистраль начали строить в 2014 году, как только отношения между Москвой и Украиной пришли не в лучшее состояние. Трасса получила направление «Журавка-Миллерово». В прошлом году рабочий цикл полностью закончили. В сентябре по ней проехали первые грузовые составы, в через пару месяцев – пассажирские поезда.


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