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В центре Москвы движение транспорта ограничат на выходные

Вчера, 19:05

Как проинформировали в департаменте транспорта Москвы, в центре столицы движение транспорта ограничат на предстоящие выходные. Третьего марта пройдет митинг в поддержку Владимира Путина на выборах, а 4 марта проведут съемки кинофильма.

Третьего марта с восьми часов утра до семи часов вечера движение транспорта на улице Доватора будет приостановлено. На Третьей Фрунзенской от Доватора до Ефремова, улицы Ефремова от Третьей Фрунзенской до Трубецкой и участок на 10-летии Октября от Усачева до Доватора. Помимо того, будет запрещено парковать автомобили уже с полночи 3 марта до конца мероприятия. В департаменте гражданам рекомендуют воспользоваться станциями метрополитена «Спортивная», «Лужники» и «Воробьевы горы». Они лучше всего подходят для подъезда к месту проведения митинга.

Четвертого марта также перекроют Москворецкую и Кремлевскую набережные по причине съемок фильма. На этих участках автомобили смогут двигаться в привычном режиме за считанные минуты.


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