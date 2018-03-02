10 марта часть салатовой ветки метро Москвы закроют на сутки

Сегодня, 14:36

Пресс-служба метро Москвы сегодня, 2 марта, рассказала, что 10 марта часть салатовой ветки будет закрыта на сутки. Это коснётся курсирования поездов между «Марьиной Рощей» и «Пертровско-Разумовской» станциями Люблинско-Дмитровской линии. Причиной приостановления движения будет ввод в эксплуатацию «Окружной», «Верхних Лихоборов» и «Селигерской» станций.

В сообщении указано, что 10 марта закроют «Бутырскую» и «Фонвизинскую» станцию. Это нужно, чтобы завершить присоединение новых станций. Поезда будут доезжать только до «Марьиной Рощи». К обычному штатному режиму московское метро вернётся уже 11 марта в 05:30.

Также пресс-служба метро уточняет, что перекрытие движения поездов связано с вводом в работу «Окружной», «Селигерской» станций и «Верхних Лихоборов». Ожидается, что для пассажиров они станут доступны уже весной текущего года.

В момент закрытия части салатовой ветки метро организуют выдачу проездных на 1 поездку для бесплатного перехода людей на «Владыкино».