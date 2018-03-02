В Крыму к лету появится «заказной» ретро-троллейбус с караоке и баром

Сегодня, 14:09

Генеральный директор ГУП «Крымтроллейбус» Илья Прокопьев рассказал, что в Крыму к лету запустят «заказной» ретро-троллейбус с барной стойкой, караоке и кожаными диванами.

По словам Ильи Прокопьева, троллейбус марки Skoda запустят к началу туристическо-курортному сезону. Его оформят в ретро-стиле. Планируется, что в салоне установят караоке, телевизор, кожаные диваны и барную стойку. Также в ретро-троллейбус добавят и неоновую подсветку.

По словам чиновника, необходимо улучшить вид общественного транспорта. Это нужно, чтобы курортники могли заказать себе такой праздничный троллейбус и с комфортом поехать из симферопольского аэропорта в отель. А во время поездки они смогут побывать в туристических местах и в фирменных магазинах.

Если верить подсчётам, то восстановление троллейбуса будет стоить 1 миллион рублей. А желающие взять его в аренду и покататься заплатят минимум 2,5 тысячи рублей за один час аренды.