VistaNews.ru


В Крыму к лету появится «заказной» ретро-троллейбус с караоке и баром

Сегодня, 14:09

Генеральный директор ГУП «Крымтроллейбус» Илья Прокопьев рассказал, что в Крыму к лету запустят «заказной» ретро-троллейбус с барной стойкой, караоке и кожаными диванами.

По словам Ильи Прокопьева, троллейбус марки Skoda запустят к началу туристическо-курортному сезону. Его оформят в ретро-стиле. Планируется, что в салоне установят караоке, телевизор, кожаные диваны и барную стойку. Также в ретро-троллейбус добавят и неоновую подсветку.

По словам чиновника, необходимо улучшить вид общественного транспорта. Это нужно, чтобы курортники могли заказать себе такой праздничный троллейбус и с комфортом поехать из симферопольского аэропорта в отель. А во время поездки они смогут побывать в туристических местах и в фирменных магазинах.

Если верить подсчётам, то восстановление троллейбуса будет стоить 1 миллион рублей. А желающие взять его в аренду и покататься заплатят минимум 2,5 тысячи рублей за один час аренды.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.