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Аэропорт Платов расширят при пассажиропотоке в 5 млн человек

Сегодня, 12:46

В Ростовской области аэропорт Платов принял в 2017 году 2,7 млн людей. Если пассажиропоток увеличится до 5 млн людей – будет проведено расширение. По мнению Ольги Ладейщиковой, пропускная способность воздушной гавани в этом году не будет превышать 3 млн клиентов.

 Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Платов Ольга Ладейщикова сообщила о развитии инфраструктуры аэрогавани. В 2017 году Платов принял и качественно предоставил услуги 2,7 млн человек.

В этом году планируется пассажиропоток в количестве 3 млн человек. Известно, что аэропорт с пропускной способностью в 5 млн пассажиров не будет достроен или увеличен в ближайшее время. Вариант расширения инфраструктуры Платова существует. Однако не является актуальным на данный момент.


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