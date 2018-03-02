Еще на четырех автобусных маршрутах Москвы появятся автобусы без турникетов

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На автобусных маршрутах Москвы № 37, 507, 607 и 724к выйдут автобусы без турникетов. Такую информацию распространил руководитель столичного департамента транспорта.

Начальник департамента столичного транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в марте турникеты будут сняты еще на четырех автобусных маршрутах, которые курсируют по Москве. Известно, что турникеты уберут в автобусах № 37, 507, 607 и 724к.

Такие действия совершаются по распоряжению мэра Москвы и затрагивают городские автобусы высокого класса. Данная система даст возможность быстрее и удобнее пассажирам заходить в транспортное средство, экономить от пяти до 15 минут в пути.

Напомним, что турникеты начали убирать в московских автобусах в начала 2018 года, без них уже курсируют 73 автобуса. Известно, что турникеты уже убрали в новых трамваях «Витязь-М» и всех маршрутах, которые обслуживают север и северо-запад Москвы. Для своевременной оплаты пассажиров усилится контроль.

Согласно статистике, за первый месяц работы автобусов без турникетов, было перевезено 20 миллионов пассажиров. Без них на сегодняшний день курсирует уже 1,1 тысяча автобусов в Москве.