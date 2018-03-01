Сложные погодные условия привели к остановке работы аэропорта Женевы

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Вся Европа страдает от сложных погодных условий. Администрация аэропорта Женевы сообщила об отмене авиасообщения из-за сложных погодных условий.

Второй по величине город Швейцарии – Женева закрыл свой аэропорт. Такая информация появилась сегодня 1 марта со ссылкой на администрацию аэропорта. Такая необходимость возникла в результате сложных погодных условий, которые наблюдаются в Женеве.

О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно. Пассажиры, которые не смогли вылететь вовремя, ожидают скорейшего возобновления полетов. Пока они обеспечены водой и местами для отдыха.

Руководство женевского аэропорта просит пассажиров не приезжать до полного восстановления работы «воздушных ворот» города. Такие меры предпринимаются для того, чтобы не создавать ажиотаж.