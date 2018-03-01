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В направлении Уфы парализовало движение электропоездов

Сегодня, 10:39

В Направлении Уфы, между станциями Правая Белая и железнодорожным вокзалом, парализовало движение электропоездов. Это случилось сегодня, 1 марта, около 08:00. Причиной происшествия стало частичное повреждение контактного провода.

Информацию об инциденте сообщает Анастасия Сабликова, которая занимает должность пресс-секретаря башкирского региона Куйбышевской ЖД филиала РЖД. По её словам, сегодня около 08:00 в районе станции «Уфа» башкирского отделения Куйбышевской ЖД повредился частично один из контактных проводов. Было остановлено движения рядя пригородных поездов. Отмечается, что больше 30 составов задержались на период от 35 минут и больше.

Сабликова добавляет, что в наше время на месте аварии работают специалисты из ремонтной бригады. Кроме этого, работники Куйбышевской ЖД стараются всеми силами как можно быстрей возобновить на данном участке движение поездов. Известно, что все пригородные поезда прибыли на место назначения. Они совершают движение по временной схеме с использованием тепловой тяги.


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