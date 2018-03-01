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Петербургское метро продлят до «Сосновой поляны»

Сегодня, 10:40

В Санкт-Петербурге продлят линию метро до «Сосновой поляны». Такую информацию распространил комитет по градостроительству и архитектуре города.

Одним из основных видов транспорта в крупнейших городах России всегда было метро. Санкт-Петербург – город, который развивается быстрыми темпами, а новые жилые застройки расширяют его границы.

Для удобства горожан и гостей северной столицы власти приняли решение о продлении линии метро в направлении «Сосновой поляны». Такая информация была распространена на сайте городской администрации, а решение принято комитетом по градостроительству.

Сообщается, что на новом участке появится шесть станций – «Казаковская», «Броневая», «Черниговская», «Боровая», «Путиловская» и «Обводной канал-2». Планируется, что новые станции будут введены в эксплуатацию к 2022 году.


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