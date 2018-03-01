В Ростове из-за аварий зафиксированы 9-балльные пробки

Сегодня, 10:05

Согласно результатам сервиса «Яндекс. Пробки», в Ростове-на-Дону зафиксированы 9-балльные пробки. Заторы спровоцированы непогодой и многочисленными ДТП.

Первого марта в Ростове-на-Дону замечено затруднительное положение на дорогах, что подтверждает сервис «Яндекс. Пробки». Причиной тому стала метель и многочисленные ДТП. Помимо того, в разных районах города проводятся дорожные работы.

Самая длинная пробка зафиксирована на проспекте Стачки. Также сложно проехать от площади Тружеников до Пятого донского корпуса. Малиновского находится в затруднительном положении, ДТП произошло недалеко от популярного среди горожан торгового центра «Золотой Вавилон». Заторы наблюдаются на Буденновском, Доватора, Шеболдаева, Цезаря Кунникова, Нариманова, Ворошиловском и Красноармейской. На улице Нагина произошла авария, также ДТП зафиксировано в районе ТЦ «Горизонт». Отмечается, что на этот час в Ростове стало известно о более десяти аварий разной степени тяжести.