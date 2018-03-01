VistaNews.ru


В Ростове из-за аварий зафиксированы 9-балльные пробки

Сегодня, 10:05

Согласно результатам сервиса «Яндекс. Пробки», в Ростове-на-Дону зафиксированы 9-балльные пробки. Заторы спровоцированы непогодой и многочисленными ДТП.

Первого марта в Ростове-на-Дону замечено затруднительное положение на дорогах, что подтверждает сервис «Яндекс. Пробки». Причиной тому стала метель и многочисленные ДТП. Помимо того, в разных районах города проводятся дорожные работы.

Самая длинная пробка зафиксирована на проспекте Стачки. Также сложно проехать от площади Тружеников до Пятого донского корпуса. Малиновского находится в затруднительном положении, ДТП произошло недалеко от популярного среди горожан торгового центра «Золотой Вавилон». Заторы наблюдаются на Буденновском, Доватора, Шеболдаева, Цезаря Кунникова, Нариманова, Ворошиловском и Красноармейской. На улице Нагина произошла авария, также ДТП зафиксировано в районе ТЦ «Горизонт». Отмечается, что на этот час в Ростове стало известно о более десяти аварий разной степени тяжести.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.