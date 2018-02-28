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В центре Волгограда построят новую транспортную развязку

Вчера, 21:06

В центре Волгограда соединят улицу Балонина и Пархоменко, тем самым построив новую транспортную связку. Это делается для перераспределения пассажиров в городе.

Новая дорога появится не сразу. Сначала специалисты проведут геологические работы, затем должна быть построена улица местного значения для того, чтобы отрегулировать транспортные потоки на перекрестке Пархоменко-Невской и Балонина, и проведут линии общественного транспорта. Последним этапом постройки будет расширение дороги и выкладывание нового асфальта. Транспортная связка позволит понизить нагрузку на мостовой переход и общее движение в центре города.

Изменится параллельно с дорогой и Центральный вокзал. Постройка новой транспортной связи займет не менее одного года.


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