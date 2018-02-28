В Липецке началось тестирование нового газомоторного автобуса

Сегодня, 12:09

В Липецке проходит испытания газомоторный автобус. Как сообщают власти города, автобус в течение следующих двух недель будет проходить проверку, после чего придет в полную эксплуатацию.

Как сообщается, новый автобус менее вместительный, чем прежние, курсировавшие по данному маршруту. Однако, как отмечает водитель Владимир Шаров, которому предстоит тестировать его, новый автобус более маневренный при движении по городу и более теплый, нежели прежние.

Пассажиры, которые первыми испытали новый автобус, с восторгом отзываются о нем. Так, первая пассажирка заявила, что автобус очень большой и комфортабельный. Пассажироемкость этого транспортного средства составляет чуть больше, чем 50 пассажиров.

Стоит отметить, что программа обновления транспорта в Липецке началась в прошлом году. Липецкий парк уже пополнился более чем на 60 новый пассажирских автобусов. Планируется закупить еще около 40 транспортных средств.