Минтранс РФ попросит Японию помочь построить метро в Воронеже

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27 февраля на заседании коллегии министерства РФ было принято решение привлечь для строительства метрополитена в Воронеже партнеров из Японии. Во втором квартале 2018 года российско-японская рабочая группа рассмотрит соответствующий законопроект.

На вчерашнем заседании коллегии присутствовали представители Кремля, кабмина, Госдумы, Совфеда, Александр Гусев, временно занимающий пост главы Воронежской области и прочие высокопоставленные чиновники. Как итог, народные избранники решили привлечь для строительства подземки в Воронеже японских партнеров, постановив рассмотреть соответствующий законопроект во втором квартале текущего года. Принятию транспортного постановления будет предшествовать заседание российско-японской рабочей группы, входящей в состав торгово-экономического сотрудничества.

Ранее администрация Воронежа решила изменить структуру облгосучреждения «АИР», занимающегося развитием социальных и экономических проектов. Согласно мнению экспертов, именно «АИР» обладает необходимой компетенцией для строительства метро.