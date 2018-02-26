Автобусы в Москве ходят чаще из-за сильных морозов

Вчера, 20:20

Интервал движения маршрутных автобусов в Москве был сокращён, а количество машин на маршруте увеличено. Причиной тому стало похолодание из-за которого возникает угроза здоровью, ожидающих общественного транспорта пассажиров.

Как заметил заммэра столицы Максим Лискутов, подобный шаг «Мосгортранс» принял, несмотря на то, что количество поездок в морозные дни традиционно уменьшается. Таким образом чиновник подчеркнул приоритетность безопасности москвичей. При этом он также обратил внимание на то, что в метро количество пассажиров в холодные дни практически не меняется.

Ранее москвичам рассказали, как экономить на поездках общественным транспортом. Выяснилось, что при приобретении так называемых «длинных билетов» сумма потраченных на проезд средств существенно уменьшается.