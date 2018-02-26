Вчера, 17:09

Авиасообщение РФ с Египтом вновь отложено, Как сообщается, это является следствием отсутствия договорённостей «Аэрофлота» с «EgyptAir».

Согласно поступившей информации, стороны не смогли договорить по критериям наземного обслуживания. В то же время сообщается, что нормативных ограничений для полётов уже не существует.

Сообщение сделал Максим Соколов, возглавляющий в РФ Минтранс. Со слов этого чиновника, когда компании придут к совместному решению, Росавиацией будет незамедлительно выдано техническое разрешение на возобновление полётов по данному маршруту.

Ранее озвучивались другие сроки, когда РФ возобновит авиаполёты в Египет, прерванные почти три года назад.

Тема их возобновления стала одним из вопросов, затронутых Путиным при встрече с главой Египта.

Предполагалось, что это может произойти уже в феврале нынешнего года. Теперь новой датой называют апрель.

Как сообщается экспертами в данном вопросе, тема преткновения является следующей. Россия требует участия своих сотрудников безопасности в контроле за посадкой и багажом пассажиров, отправляющихся из Каира.

Другие аэропорты страны пока не продемонстрировали свою безопасность для отбывающих из Египта туристов.