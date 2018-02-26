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Власти Москвы обещают замкнуть Большое кольцо метро к концу 2022 года

Вчера, 16:48

Завершение процесса строительства Большой кольцевой линии Московского метро должно состояться к концу 2022 года. Соответствующую информацию на открытии очередного участка БКЛ сообщил сегодня прессе заммера Москвы Марат Хуснуллин.

Чиновник подчеркнул, что к концу текущего года в планах мэрии завершить строительство радиуса до станции «Нижняя Масловка». Предполагается, что после введения в эксплуатацию БКЛ в полном объёме станет самой протяженной кольцевой веткой в мире. По оценкам экспертов речь, идёт о 69 км линий, включающих в себя 31 станцию. В данный момент первенство в данном отношении удерживает Кольцевая линия Пекинского метро, протяжённость которой равна 57 км.

Ранее Хуснуллин поведал о формировании еще трех новых радикальных ветвей от БКЛ. При этом он заметил, что о подобных планах стоит говорить после окончания строительства линии. До этого мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск первого участка Большого кольца.


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