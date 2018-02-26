На Сахалине активизировались опасные интернет-сервисы такси

Сегодня, 11:05

Специалисты Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области сообщают об опасности. Опасными признаны интернет-сервисы такси: такси «InDriver», «Maxim», «Yandex». Причиной стала активизация оказания информуслуг, а не совершение перевозок.

Сеть переполнена информацией о перевозках пассажиров. Специалисты ГИБДД УМВД России по Сахалинской области подчеркивают, что правильность выбора оператора во многом зависит от репутации компании. Примечательно, что в последнее время участились факты неправильного понимания сахалинцами принципа деятельности компаний.

К примеру, интернет-сервисы такси: «InDriver», «Maxim», «Yandex» не являются прямыми исполнителями оказываемых услуг перевозок. Операторы такси названных фирм предоставляют информацию и не являются вашим непосредственным продавцом услуги. По сути, они являются диспетчерскими службами заказа такси без собственного парка. Правоохранители подмечают, что в ситуации конфликта с заказчиком диспетчеры подтверждают, что они посредники и ответственности не несут.