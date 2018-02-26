К 1 сентября во Владимирской области проведут ремонт остановок

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На территории Владимирской области проведут капитальный ремонт остановок для общественного транспорта. Финансирование этой работы будет происходить из областного бюджета, процесс реставрации закончат к 1 сентября.

На официальном портале правительства региона появилось сообщение о том, что в области будет наведен порядок относительно остановок для общественного транспорта. Эта работа будет проведена не только на дорогах Владимира, но и на участках между поселками, где остановки находятся в критическом состоянии или же их фактически нет.

В первую очередь капитальный ремонт остановок для общественного транспорта будет проведен на территории Гусь Хрустального, Кольчугинского и Александровского районов. Финансирование выделит на все расходы областной бюджет Владимирской области. Сумма средств составляет от 2,3 до 4,7 миллионов рублей зависимо от объема нужной работы в каждом из регионов. Позже подрядчики наведут порядок с остановками в Петушинском, Меленковском, Гороховецком, Муромском, Вязниковском, Камешковском, Ковровском и Киржацком районах. Здесь остановки будут отреставрированы полностью. К 1 сентября процесс будет окончательно закончен.