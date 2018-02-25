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В РФ на дорогах могут появиться платные полосы

Вчера, 19:01

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что его ведомство на экспертном уровне занимается обсуждением возможного введения платных полос на автодорогах государства в текущем 2018 году.

Ещё в декабре 2017 года Роман Старовойт, глава Росавтодора, предположил о создании специально выделенных платных полос, или же Fast Lane, на дорогах страны.

Тогда Старовойт сообщил, что теоретически, но без конкретики, платные полосы для всех машин действительно смогут создать в 2018 году. Однако осуществление проекта возможно, только если найдутся частные инвесторы, готовые вложить деньги. Если это случится, то ведомство обязательно проинформирует об этом журналистов и соответственно общественность.

В наше время в ряде российских городов уже есть специальные выделенные полосы. Но они предназначены исключительно для общественного транспорта, таки и экстренных служб.


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