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В России пополнили перечень федеральных дорог

Сегодня, 09:44

В список дорог федерального уровня добавят еще магистраль. Кабинет министров Российской Федерации информировал о пополнении перечня федеральных дорог.

 Таким образом, теперь трасса «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» приобрела статус федеральной дороги, как сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что такой подход необходим для обеспечения должного транспортного пути к строящемуся ныне Крымскому мосту. Для более быстрого пересечения Керченского пролива потребовалось присвоить статус федеральной дороги еще одной трассе, как сообщили в пресс-службе кабмина.

Теперь будет проще реализовать проект по расширению вышеуказанной трассы. Многие дороги федерального значения будут связаны с Крымским мостом трассой протяженностью свыше 150 тысяч км. Также в правительстве заверили, что подобная инициатива будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.


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