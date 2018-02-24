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С 1 марта в Воронежской области изменятся маршруты 6 электричек

Сегодня, 08:48

Представители пресс-службы пригородной пассажирской компании «Черноземье» анонсировали запланированную на 1 марту смену маршрутов 6 электричек в Волгоградской области. Причиной кардинальных перемен в курсировании пассажирских электропоездов стал низкий пассажиропоток.

По новому маршруту в Волгоградской области с 1 марта начнут ездить следующие электрички: №6644 «Усмань-Воронеж-1» (станция Воронеж-Курский), №6411 «Лиски-Воронеж-1» (Плехановская), №6344 «Усмань-Воронеж-1» (Воронеж-Курский) и «Лиски-Воронеж-1» (Воронеж-Курский).

Также с 1 марта в Воронежской области сократится маршрут электрички №6413 «Лиски-Воронеж-1». Курсирующий каждый день, кроме воскресенья и пятницы, пассажирский электропоезд перестанет ездить дальше остановочного пункта Плехановская. То же самое касается и электрички №6415 «Лиски-Воронеж-1». Главной причиной смены маршрутов 6 электропоездов в пригородной пассажирской компании «Черноземье» назвали низкий пассажиропоток.


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