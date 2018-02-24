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Сегодня, 24 февраля, в Ростовской области с трасс сняли ограничение для езды автобусов. Связано это с тем, что утром прекратился снегопад. Недавно же, из-за сильного снега все трассы региона были перекрыты. Сейчас движение уже открыто во всех направлениях. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Хотя в Ростовской области снегопад и прекратился, движение восстановлено, но, по прогнозам синоптиков, конец февраля в данном регионе будет холодным. Считается, за остаток зимы пройдут сильные ветра, морозы и опять же снег. В настоящее время в Ростове-на-Дону температура стоит на отметке -1 градус по Цельсию. Завтра, 25 февраля, ртутный столбик упадёт до -5 градусов. Кроме этого, ожидается, что весь день будет идти снег. При этом порывы ветров составят 7 метров в секунду.

Сегодняшний день, как обещают синоптики, будет также морозным и снежным. Днём температура поднимется до -7 градусов, а ночью – до -11 градусов. Ветер будет ослабевать.

В общем вся рабочая неделя будет холодной. Весна придёт лишь 3 марта.