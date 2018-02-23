По дорогам Ростова колесят маршрутки из ада

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Житель Ростова снял и выложил в сеть одно из маршрутных такси, которое имеет ужасающий вид. Пользователи подтвердили, что данные транспортные средства в городе напоминают адские повозки.

Самым распространенным средством перевозки пассажиров в крупных городах являются маршрутные такси. Большей частью они представляют собой очень старые микроавтобусы, которые часто переделаны из грузовых. Комфортность их, мягко говоря, не очень высокая.

Один из жителей Ростова-на-Дону решил поднять данную проблему и выложил в сеть фото некоторых городских маршруток, которыми пользуется сам ежедневно. Многих шокировали ободранные и поломанные сидения, разбитые окна и отсутствие поручней. В салоне холодно зимой и жарко летом, что не добавляет комфорта.

Внешний вид маршрутных такси тоже оставляет желать лучшего – облезшая краска, плохая резина и грязь. В сети пользователи стали делиться своими впечатлениями о поездках в данном виде транспорта. Оказалось он не устраивает никого, многие даже считают маршрутки – адскими повозками. Руководство же Ростова не очень переживает из-за данной проблемы и не стремится улучшить комфорт пассажиров в общественном транспорте.